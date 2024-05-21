رئيس جامعة المنصورة يتابع أعمال امتحانات كليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء؛ للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، في إطار متابعة سيرانتظام الامتحانات في الكليات مع اللجنة العليا للامتحانات، والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.



واستقبل رئيس جامعة المنصورة، بكلية الهندسة الدكتور شريف بدوي القائم بأعمال عميد الكلية ووكلاء الكلية، كما استقبل رئيس جامعة المنصورة، بكلية الحاسبات والمعلومات الدكتور مجدي زكريا عميد الكلية ووكلاء الكلية.

واطمأن الدكتور شريف خاطر، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، كما قام رئيس الجامعة خلال الجولة باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات، مشيداً بالهدوء الذي يسود اللجان وتواجد القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وسط الطلاب للرد على أي استفسارات.



وشدد رئيس الجامعة، خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.



الجدير بالذكر أنه يؤدي الامتحانات نحو 210 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات