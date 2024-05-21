السجن 5 سنوات لقائد سيارة دهست 4 أشخاص في بورسعيد

قضت محكمة جنح الزهور ببورسعيد، برئاسة المستشار محمد حمدي صادق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المُدان بدهس 3 طلاب وسيدة بالسيارة قيادته مما تسبب في وفاتهم جميعا، بالحبس 5 سنوات مع النفاذ.

وترجع أحداث القضية رقم 2544 لسنة 2024 إلى مطلع شهر أبريل الماضي لاصطدام سيارة طائشة بـ 3 طلاب وسيدة في شارع 23 ديسمبر أمام كلية العلوم، وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، وجرى دفن جثامينهم في جنازة مهيبة بمشاركة الآلاف من أبناء بورسعيد.

وكانت أسر الضحايا قد رفضوا الحصول على "الدية" من أسرة المتهم وتمسكوا بمعاقبته أمام القضاء.

وفى سياق اخر شهدت منطقة منشأة القناطر مأساة إنسانية جديدة بـسقوط سيارة ميكروباص محملة بعدد من العاملات الفتيات في مياه الرياح البحيري بالجيزة، وتبين أن السيارة كان بداخلها ما يقرب من 20 فتاة، وتم إنقاذ 10 قبل غرقهن بواسطة الأهالي.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، وتمكن الأهالي من استخراج 10 فتيات حتى الآن وإنقاذهن.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الضحايا حيث يتواجد عدد من القيادات الأمنية لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.