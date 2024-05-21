إقبالا محدودا من المواطنين على شواطئ مصيف جمصة

شهدت شواطئ مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، هدوءا وإقبالا محدودا من المواطنين، رغم ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع إنشغال المواطنين بامتحانات المدارس.

وتواجد عدد محدود من المواطنين على الشاطئ وداخل المياه، خلال فترة الظهيرة على غير العادة في هذا الوقت، إذ تزدحم الشواطئ بالمصطافين.

وتستمر الموجة الحارة على محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وبلغت درجات الحرارة لتتراوح ما بين 42 درجة للعظمى و30 درجة للصغرى، وبلغت نسبة الرطوبة 37% .

وأكد اللواء عادل برغش رئيس مدينة جمصة، أن الاستعداد لموسم الامتحانات، أدي إلى انخفاض نسبة الإشغال بشواطيء المصيف مقارنة بالأعوام السابقة، رُغم استعدادنا الكامل لاستقبال المصطافين من مختلف المحافظات.

وأوضح رئيس مدينة جمصة، أنه تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فقد تمت متابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات وكنس الأتربة وإزالة الرمال وعمل مسح شامل للشوارع الرئيسية والفرعية للمدينه ومنطقة الشيخ زايد وتنظيف البيلاج والشاطى ومنطقة 15 مايو من خلال فريق العمل التنفيذى لرئاسة المدينة كما تم متابعة اعمال سيارات كسح مياة الصرف الصحى بتقسيم 15 مايو وكذا أعمال رش المبيدات للمقاومة الأرضية للقضاء على الحشرات ببلاعات الصرف الصحى وصناديق القمامة.

وحول استعدادات الشواطئ لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، أكد رئيس مدينة جمصه، أنه يتم الاستعداد من الآن ، وناشد المواطنين التعاون والإلتزام بالحفاظ علي نظافة الشواطئ والالتزام بتعليماتها واهمها تعليمات فرق الانقاذ والغطاسين ،مع حظر نزول البحر بعد غروب الشمس، والتأكيد علي ضرورة الالتزام بالاداب العامة فيما يخص ارتداء الملابس المناسبة حال مغادرة الشواطئ والسير علي طريق الكورنيش والطرق الفرعية.

ممنوع دخول المشروبات الكحولية والاسلحة البيضاء

وأكد أنه لن يسمح بدخول المشروبات الكحولية والاسلحة البيضاء والشيشة للشواطئ نهائيا وسيتم مصادرتها و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قد وجه اللواء عادل برغش رئيس مركز ومدينة جمصة بالاهتمام برفع كفاءة الشواطئ والشوارع والميادين بمدينة جمصة السياحية والعمل على التطوير الدائم لاستقبال المصيفين خلال فصل الصيف.

.