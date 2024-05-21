القبض على سائق ميكروباص "معدية أبو غالب"

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل القبض على سائق السيارة «الميكروباص» الذي سقط من أعلى معديةطأبو غالب" بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة.

وكشف مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط السائق، حيث تبين من الفحص ترجله من السيارة دون استخدام الفرامل مما أدى لسقوطها بالنيل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما تواصل القوات عمليات تمشيط المياه بحثًا عن جثامين الضحايا، كانت أجهزة الأمن تجري تحرياتها والتي دلت على وقوع مشاجرة بين سائق «الميكروباص» الذي كانت تستقله عاملات بتغليف الفاكهة وشخص آخر، وترك «الفرامل» دون كبحها قبل نزوله من السيارة ما أدى إلى سقوطها في المياه.

ألقت قوات الشرطة القبض على السائق، وجار تكثيف التحريات بشأن ملابسات الحادث.

و شهدت منطقة منشأة القناطر مأساة إنسانية جديدة بـسقوط سيارة ميكروباص محملة بعدد من العاملات الفتيات في مياه الرياح البحيري بالجيزة، وتبين أن السيارة كان بداخلها ما يقرب من 20 فتاة، وتم إنقاذ 10 قبل غرقهن بواسطة الأهالي.

تفاصيل الواقعة بتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، وتمكن الأهالي من استخراج 10 فتيات حتى الآن وإنقاذهن.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الضحايا حيث يتواجد عدد من القيادات الأمنية لمتابعة عمليات الإنقاذ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.