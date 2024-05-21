3 قوافل بيطرية ارشادية بالقرى الأكثر احتياجاً في المنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا ، برئاسة الدكتور فتحي عبدالعال ، تنفيذ القوافل البيطرية المجانية بالقرى الأكثر إحتياجا ، حيث تم تنفيذ 3 قوافل بيطرية وقائية علاجية مجانية بمشاركة مؤسسة مصر الخير، وبالتعاون مع معهد بحوث التناسليات التابع لوزارة الزراعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية ، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية ، وتكثيف القوافل لتوفير الخدمات البيطرية للقرى الأكثر احتياجاً ، وضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري ، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

من جانبه ، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، انه تم تنفيذ 3 قوافل علاجية مجانية ، بقرى ، (أشروبة _إبشاق الغزال) ، التابعتين لإدارة بني مزار ، وقرية المطاهرة التابعة لوحدة بني محمد شعراوي بأبوقرقاص ) ، في الفترة من ١٨ إلى ٢٠ مايو ٢٠٢٤ م ، وذلك بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، لافتاً ، إلى أن القوافل أسفرت عن كشف وعلاج طفيليات داخلية ، لعدد (٨٥٢) رأس ، وفحص وعلاج طفيليات خارجية، لعدد (٩٠٠) رأس ، و عمل ٤ عمليات جراحية ، بإجمالى (٢٣١٧) خدمة علاجية ، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري ، للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

وكانت مديرية الطب البيطري بالمنيا ، قد نفذت بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم ، 6 قوافل بيطرية مجانية علاجية وقائية إرشادية بقرى محافظة المنيا ، في الفترة من 28 أكتوبر الماضي إلى 2 نوفمبر الحالي ، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بتكثيف القوافل البيطرية العلاجية المجانية ، بمختلف مراكز وقرى المحافظة ، بهدف تحسين أداء الخدمات البيطرية في المناطق الريفية ، وتقديم أفضل الخدمات للمربين للحفاظ على الثروة الحيوانية ، وزيادة إنتاجيتها.

وأوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، أن المديرية بالتنسيق مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية ، ومعهد بحوث صحة الحيوان ، وصندوق التأمين على الماشية ، ومعاهد الثروة الحيوانية ، نفذت 6 قوافل بيطرية مجانية شملت ، مركز مغاغة ، وقرية صفط الخمار بمركز المنيا، وقرية أبو جرج بمركز بني مزار، وقرية تانوف بمركز ديرمواس ، وقرية قلوصنا بمركز سمالوط ، وقرية بني عامر بمركز العدوة ، لافتاً ، إلى أنه تم تقديم الخدمات العلاجية إلي 4464 رأس ماشية ، منها كشف وفحص وسونار لعدد 524 رأس ، وكشف وعلاج طفيليات داخلية ، لعدد 963 رأس ، وفحص وعلاج طفيليات خارجية لعدد 769 رأس ، وعمل 130 عملية جراحية ، وتحصين 234 حالة ، وتجريع 1198 حالة ، وذلك في إطار الحملة الإرشادية المكثفة للإرشاد البيطري ، للحفاظ صحة الإنسان والثروة الحيوانية بالمحافظة.