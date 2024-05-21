انتخاب طارق الجمال عضوا في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة

أعلنت شركة ريدكون بروبرتيز عن انتخاب المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة الشركة ،كعضو في مجلس إدارة مؤسسة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة، وسوف تستمر عضويته لمدة ثلاث سنوات.

تعتبر هذه الخطوة دعماً جديداً للجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلها المهندس طارق الجمال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهداف الميثاق العالمي للأمم المتحدة من خلال مشروعات شركة ريدكون بروبرتيز.

تعليقًا على ذلك أكد المهندس طارق الجمال على أهمية البناء الأخضر والمستدام كركيزة أساسية للبناء الحديث، لافتًا إلى أن ريدكون تسعى باستمرار إلى تطبيق أحدث التقنيات والحلول في مجال الاستدامة، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، في مشروعات الشركة وتعمل على بناء نموذج مثالي لتطوير عقاري يعتمد على الجودة ويراعي المسؤولية الاجتماعية، وقد نجحت الشركة في تحقيق ذلك من خلال مشروع جولدن جيت، الذي يُعد أول مجتمع أخضر مستدام بالكامل في مصر.

يُعد المهندس طارق الجمال أحد رواد التطوير العقاري والبناء الأخضر في السوق المصري، ويأتي دوره كعضو في مجلس إدارة الميثاق العالمي للأمم المتحدة لتوجيه الاستراتيجية وإعطاء الاستشارات والإشراف على الأعمال، والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهداف الشبكة على مدار الثلاث سنوات المقبلة.

وفي إطار جهوده المستمرة، فإن المهندس طارق الجمال عضوًا فعالًا في تحالف قادة رجال الأعمال الأفارقة ABLC، وقد قام بتمثيلها وتمثيل الميثاق العالمي للأمم المتحدة في العديد من المناسبات الدولية المهمة.

وأكدت الشركة على التزامها المستمر بمبادئ الاستدامة والتنمية المستدامة في جميع مشاريعها، وتعمل جاهدة على تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من خلال المساهمة في الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

تأسست شركة ريدكون بروبرتيز في 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات ريدكون، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقاً لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام والعمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة ريدكون بروبرتيز في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عاماً في مجال الإنشاءات لشركة ريدكون للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، ومقر بنك ابوظبي الاول ، وشركة فاركو، وشركةABB ، وغيرها الكثير.