وكيل تعليم بنى سويف يطمئن على انتظام سير أعمال امتحانات الإعدادية

تابع هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، انتظام أعمال امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية "عام/مهني" للعام الدراسي 2024/2023.

وأدى اليوم الثلاثاء، طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الدينية، ويبلغ إجمالي المتقدمين للامتحان أكثر من 58 ألف طالباً وطالبة أمام 315 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة ، حيث قد بدأت السبت الماضي وتختتم الخميس من الأسبوع الحالي

وأكد وكيل الوزارة، لى عدد من اللجان المنعقدة ببعض المدارس التابعة لإدارة ببا التعليمية، حيث تفقد لجنة مدرسة الشهيد محمد سيد الابتدائية بنين ولجنة مدرسة الشهداء الاعدادية بنين، وذلك للاطمئنان على توفير كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان،واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال يوم الامتحان

وحرص وكيل وزارة التربية والتعليم، بالاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة وجودة الطباعة ومطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات

وقد تم التأكيد على الالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة لأعمال الامتحان والتأكيد على إحكام السيطرة على أمن بوابة المدرسة وغلق الأبواب وعدم السماح بتواجد غير القائمين على الامتحانات داخل اللجان إلى جانب التأكيد على ضرورة توقيع الملاحظين والمراقبين على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء اللجنة لتحقيق الانضباط داخل اللجان ، وحظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان سواء كان مع الطلاب أو الملاحظين ، وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأن اعمال الشغب والغش.

امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية، والتي تجرى بالتزامن مع امتحانات الإعدادية ، حيث أوضح وكيل الوزارة أن طلاب الصف الثاني الثانوي بشعبتيه قد أدوا الامتحان في مادتي الكيمياء للشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالي يزيد عن 18 ألف طالبا وطالبة في 92 مدرسة ثانوى على مستوى المحافظة،مشيراً إلى دخول جميع الطلاب على المنصة وأداء الامتحان الاليكتروني

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