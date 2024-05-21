ضبط طرفي مشاجرة نتج عنها وفاة طفلة بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط طرفى مشاجرة بالقاهرة نتج عنها وفاة طفلة وإصابة آخر، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفاة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: عامل وزوجته ونجلهما، طرف ثان: مالك محل زيوت وعامل بالمحل بسبب طلب مالك محل الزيوت من الطرف الأول إبعاد الكلب الخاص بهم من أمام المحل خشية عقره للمارة ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كان بحوزته ، مما نتج عن ذلك إصابة طفلة وتوفت متأثرة بإصابتها وإصابة طالب برش الخرطوش، تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات- 3 سلاح أبيض- ماسورة حديدية).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة ومتوفاة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول: (عامل وزوجته ونجلهما) ، طرف ثان: (مالك محل زيوت وعامل بالمحل) بسبب طلب مالك محل الزيوت من الطرف الأول إبعاد الكلب الخاص بهم من أمام المحل خشية عقره للمارة ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها أحد أفراد الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش كان بحوزته ، مما نتج عن ذلك إصابة طفلة وتوفت متأثرة بإصابتها وكذا إصابة طالب برش الخرطوش.. تصادف مرورهما بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات- 3 سلاح أبيض- ماسورة حديدية).

وفى سياق اخر فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف حقيقة ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام بعض الأشخاص باقتحام إحدى المدراس مستقلين سيارة والتعدى بالضرب على أحد الطلاب واصطحابه داخلال سيارة ومحاولة خطفه.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 الجارى نشبت مشاجرة بين كل من طرف أول (طالبان - أحدهما "مصاب بسحجات بالجسم"- مقيمان بدائرة قسم شرطةحلوان)طرف ثانى(طالب- مقيمبدائرة قسم شرطةحلوان) بسبب حدوث مشادة كلامية فيما بينهم تعدى خلالها كلاالطرفين على الآخر بالضرب خارج المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسى بسبب أولوية الدخول للجنة الامتحانات، وهو ما أيده شهود الواقعة.

وفى سياق آخر فقد تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الخامس بشارع الزهراء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الفتاة سودانية الجنسية سقطت بعد ان اختل توازنها لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.