ارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر لسهولة "الإنجليزية"





سادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية أمام اللجان بالأقصر، عقب انتهائهم من امتحان مادة اللغة الإنجليزية؛ لسهولة الامتحان بحسب وصفهم.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بسهولة اللغة الإنجليزية لاسيما وأنها الامتحان التالي للهندسة والتي جاء امتحانها غاية في الصعوبة مما تسبب في حالة من الاستياء بين الطلاب أمس الإثنين.

وأكد طلاب الشهادة الإعدادية أن امتحان مادة اللغة الإنجليزية جاء مباشرًا وفي متناول الطالب ذي المستوى المتوسط، مشيرين إلى أنه بمثابة تعويض للخسارة التي لحقتهم بامتحان مادة الهندسة؛ معتبرين أنهم سيعوضون درجات المجموع بامتحان اللغة الإنجليزية اليوم.



يشار إلى أن طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الأقصر، قد أدوا أمس الإثنين الامتحان في مادة الهندسة، والذين أعربوا استيائهم من امتحان المادة لصعوبته واشتماله على نقاط صعبة الحل.

وأوضح الطلاب أن الامتحان جاء به نقطتين إحداهما في السؤال الأول، والأخرى بالسؤال الاخير بالامتحان، يصعب على أي طالب حلهما، مؤكدين أنهما فوق مستوى الطالب المتفوق.

يشار إلى أن طلاب الشهادة الإعدادية بالأقصر والبالغ عددهم 16807 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم من خلال 108 لجنة امتحانية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة.