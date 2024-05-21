وفد الهيئة الهندسية يزور قنا لمتابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة

زار وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، محافظ قنا، للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتنمية قرى الريف المصرى حياة كريمة.

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالديوان العام للمحافظ، وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة برئاسة اللواء أركان حرب أشرف حسني، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولي الهيئة الهندسية.

حيث استعرض خلال اللقاء الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

حضر الزيارة واللقاء، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حموده السكرتير العام للمحافظة، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة مشروعات المبادرة.

وعقب اللقاء إجتمع وفد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة مع الشركات والمكاتب الاستشارية المسئولة عن تنفيذ مشروعات تنمية قرى الريف المصرى " حياة كريمة

قال المحافظ، إن مشروعات حياة كريمة تأتي على رأس أولويات الحكومة، حيث تحرص على متابعة سير مشروعات المبادرة الرئاسية المهمة في جميع المحافظات.

للتأكد من سير العمل في ضوء البرامج الزمنية المقررة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمضي في تنفيذ المشروع القومي العملاق لتحسين جودة حياة أبناء الوطن.

توصيل المرافق لمشروعات الصحة

وعقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أمس الاثنين، اجتماعا موسعا لمتابعة توصيل المرافق لمشروعات الصحة بقرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وجه محافظ قنا، إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات اللازمة لدفع العمل ونهو الأعمال ودخولها الخدمة، لتعظيم الاستفادة من المشروعات حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.

مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات والنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ للتأكد من وصول المرافق من "مياه، وكهرباء، وصرف صحي" والاطمئنان على كونها تمت، طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

المرحلة الأولي

و تستهدف المبادرة تنفيذ ٧٢٤ مشروع فى قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحى ، الكهرباء ، الصحة ، الطرق ، التضامن الإجتماعى ، التنمية المحلية ، الزراعة ، الشباب والرياضة ، " بحجم إستثمارات تصل إلى ١٥ مليار جنيه ، ويبلغ نصيب مركز أبوتشت ٢٧٤ مشروع ، ومركز فرشوط ٨٠ مشروع ، و مركز دشنا ١٢٥ مشروع ، وسوف تسهم هذه المشروعات فى احداث نقلة نوعية فى مستوى الحياة فى قرى الريف بشكل يضاهى الحياة فى المدينة .