تفعيلًا لمبادرة كوني قدوة.. لقاءً عن تحقيق« المساواة بين الجنسين» بالشرقية

نظمت إدارة أندية الفتاة والمراة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم لقاءً توعويا حول «تحقيق المساواة بين الجنسين» بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا، تفعيلًا لمبادرة «كوني قدوة» والذي يستهدف بشكل عام التوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب ادارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة المتدربات حول أوجه المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتم التنويه على أن المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الهدف الخامس والذي ينص على: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.

وتم الإشارة إلى كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات، والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.

حاضر في اللقاء، سيد خليل المدرب المعتمد بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بحضور ومشاركة 50 فتاة من عضوات نادى الفتاة بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وباشراف

الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، وراجي عياد مدير إدارة الخدمات الشبابية، ورضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة، والدكتورة

أسماء اسماعيل مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب، والسيد الحسينى مدير إدارة شباب ههيا، وأسامة احمد محمد الشافعي، ونفين رئيس قسم الشباب بالإدارة، وبشرى عبد الهادى مدير المركز، وايمان ممدوح حسن مشرفة المرأة بالمركز.