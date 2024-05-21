تجارية البحيرة تتلقي 54 طلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أعلنت الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، برئاسة محمد الشريف، عن تقديم 54 شركة طلبات إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، حيث تم إرسال كشف بأسماء هذه الشركات إلى الإتحاد العام للغرف التجارية.

وأكد محمد الشريف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، أن الغرفة تلقت 54 طلب إستثناء من تطبيق الحد الأدنى للاجور للمنشآت التي يعمل بها أكثر من 10 عمال، والتي تواجه صعوبات إقتصادية تمنعها من الالتزام بالحد الأدنى الجديد. يأتي ذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للأجور الذي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شهرياً، مع إمكانية استثناء بعض المنشآت بناءً على شروط محددة.

وشدد رئيس غرفة البحيرة التجارية، على أهمية دراسة هذه الطلبات من قبل الجهة المختصة لضمان تلبية المعايير والشروط المطلوبة للاستثناء، مما يحقق التوازن بين دعم المنشآت المتعثرة وحماية حقوق العمال. وأكد أن الغرفة تتابع بشكل مستمر مع الشركات المتقدمة لضمان استكمال جميع المستندات والإجراءات اللازمة.

وأشار محمد الشريف، إلي أن غرفة البحيرة التجارية ملتزمة بدعم أعضائها وتقديم كافة السبل الممكنة لمساعدتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشدداً على أهمية التعاون المستمر بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لتحقيق التنمية الاقتصادية في محافظة البحيرة.