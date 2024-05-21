مصرع طفلان أثناء استحمامهما في مياه مزرعة سمكية

لقى طفلان في المرحلة الابتدائية، مصرعهما، أثناء استحمامهما فى مياه مزرعة سمكية هربًا من حرارة الجو بناحية قرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم بكفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقي مركز الشرطة إشارة من مستشفى سيدي سالم المركزي بوصول الطفلين "سعد.ر.م"، 11 عامًا، تلميذ بالصف الخامس الإبتدائي، و"عبدالكريم.س.ع"، 12 عامًا، تلميذ بالصف السادس الإبتدائى، ويقيمان بقرية الإصلابي التابعة لمركز سيدي سالم جثتين هامدتين بادعاء حادث غرق.

انتقل مأمور مركز شرطة سيدي سالم، رفقة رئيس مباحث المركز، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبسؤال والدي الطفلين قررا وفاة نجليهما غرقًا أثناء استحمامهما في مياه مزرعة سمكية بناحية قرية الغبايشة لعدم إجادتهما السباحة، ولا يتهما أو يشتبها في وفاتهما، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثتي الطفلين أفاد في تقريره أن سبب وفاة الطفلين اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

وفى سياق اخر فقد تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط ميكروباص من معدية بالرياح البحيري بقرية أبو غالب بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين سقوط ميكروباص يقل عمال فتيات أصل إقامتهم محافظة المنوفية، وجرى انتشال 10 فتيات على قيد الحياة وجار العمل على انتشال الباقين مع استمرار عمليات البحث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أشارت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى أن السيارة التي سقطت بالرياح البحيري بمنطقة منشأة القناطر "معدية أبو غالب"، كانت قادمة من قرية بمركز أشمون في محافظة المنوفية، يستقلها عدد من الفتيات يعملن بشركة لتصدير الفاكهة، وخلال نقل السيارة عبر المعدية من اتجاه المنوفية إلى منطقة منشأة القناطر بالجيزة، سقطت السيارة بالمياه، وتمكن الأهالي من استخراج 10 فتيات حتى الآن وإنقاذهن.

ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال الضحايا حيث يتواجد عدد من القيادات الأمنية لمتابعة عمليات الإنقاذ.