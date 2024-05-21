محافظ الجيزة ينعى المتوفين في حادث معدية أبو غالب

يتقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بخالص التعازي للمتوفين إثر حادث سقوط ميني باص محمل بالركاب من معدية الرياح البحيري ( أبو غالب) بمركز ومدينة منشأة القناطر داعياً المولي عز وجل أن يتغمدهم بوافر رحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الحالة الصحية لمصابي حادث السقوط حيث كلف مديرية الشئون الصحية بتقديم أوجه الرعاية الصحية اللازمة للمصابين حتى تمام شفاءهم.

وأكد المحافظ أنه فور وقوع حادث السقوط تم التوجيه والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة التعامل مع الحادث مشيراً أنه تم انتشال الميني باص من خلال قوات الإنقاذ النهري التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية وجار مواصلة جهود الإنقاذ.

وقد كلف المحافظ مديرية الشئون الاجتماعية بصرف إعانات عاجلة لأسر المصابين والمتوفين والتيسير عليهم.