بروتوكول تعاون بين مبادرة أنتي الأهم وشام الذهبي لدعم المرأة صحيًا وتعليميًا

وقعت مبادرة أنتي الأهم بروتوكول تعاون مع الدكتورة شام الذهبي بنت الفنانة أصالة لدعم وتمكين المرأة في مجال الصحة والتعليم.

وأعربت الدكتورة شام الذهبي عن سعادتها بارتباطها بمبادرة أنتي الأهم ونوهت على أهمية التصدي لظاهرة التسرب من التعليم ودور منظمات المجتمع المدني والمسؤولية المجتمعية والمهتمين بالتعليم في هذا المجال.

كما أعربت عن حلمها بأن تكون جزءًا من المساهمة الحقيقية في مجال التعليم وأن العلم هو السلاح الحقيقي لكل شاب وشابة.

وأضافت شام أنه لا يزال جزء كبير من سكان العالم يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الحيوية، وينبغي الاهتمام بمحددات الصحة المختلفة بما في ذلك العوامل البيئية من أجل تمهيد الطريق لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في الصحة للجميع وتحقيق غايات أهداف التنمية المستدامة؛ ليصبح هذا الهدف بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بحماية الفئات السكانية الضعيفة والأفراد المقيمين في المناطق المثقلة بارتفاع معدل انتشار الأمراض ومن خلال تحقيقه، يمكننا تعزيز النظم الصحية وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الشدائد الصحية.

وصرحت الدكتورة رحاب الفخراني المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم أنه لا تنمية دون تعليم متميز قوى يخرج أجيال صالحة للتحدي تفخر بها مصرنا الحبيبة ويجب تقديم الدعم والعون للفتاة المتسربة من التعليم، ومساعدة أسرتها على انتظامها في الدراسة حتى الحصول على مؤهل يؤهلها لسوق العمل وعلينا بالوقوف على أسباب التسرب من التعليم ووضع الخطط والآليات لمواجهة لهذه الظاهرة.

وقالت الفخراني إن قضية التسرب من التعليم هي قضية أمن قومي يجب مواجهتها مؤكدة أن الدولة المصرية مهتمة بالتعليم كقضية محورية كما أنه يجب الاهتمام بكل ما يؤثر في صحة المصريين من محددات اجتماعية، بنية تحتية، وعي عام، وتحفيز نمط الحياة الصحي.

واختتمت آلاء مؤمن مسئول العلاقات العامة بمبادرة أنتي الأهم بأهمية تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، الاهتمام بتوفير خدمات علاجية ووقائية عالية الجودة متاحة لجميع المصريين القادرين وغير القادرين.