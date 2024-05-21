وزارة العمل تختتم دورة تدريبية على التفصيل والخياطة لفتايات قنا

أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا، عن تنظيم فعاليات الاختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة الثابتة للتدريب على مهن الخياطة بمركز نجع حمادي التابع لمحافظة قنا، والتى استفاد منه 15 فتاة، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب المعتمدة بواقع 200 ساعة تدريبية.

وذلك في إطار جهود المديرية لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة للدخول الى سوق العمل الحر أو بدء مشروعها الخاص، من خلال تأهيلهم وتنمية مهاراتها على المهن المطلوبة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024.

وقال أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، إن تلك التدريبات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروع صغير خاص بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف مدير المديرية، أن المتدربات قدمن الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير هذه التدريبات المجانية والتى ساهمت فى تعلمهم مهارات الخياطة والتفصيل.

وأشاد مدير المديرية، بمستوى المتدربات ومهاراتهم في الخياطة والتفصيل واتقانهم للمهنة والذي ظهر جليا فى المنتجات التى قمن بشغلها والموديلات المختلفة من الملابس، مؤكداً استمرار المديرية في تقديم مزيد من التدريبات المجانية للشباب من أبناء المحافظة والمقيمين فيها على المهن التي يحتاجها سوق العمل.

وشهد الاختبارات محمد محمود وكيل المديرية، وأحمد سيد مسئول التدريب، وعبد الحكيم عامر مدير منطقة عمل نجع حمادي، وعبد الرحيم السيد مشرف الوحدة الثابتة.