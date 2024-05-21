تعرف على خطط مياه الشرقية في التعامل مع فصل الصيف

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوه، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، اجتماعا موسعا مع رؤساء القطاعات بالشركة ومديرى عموم الأفرع، لمتابعة سير العمل بكافة الفروع، ومناقشة جهود تقديم خدمات المياه خصوصا للمناطق الساخنة خلال فصل الصيف، نظرا لكثره الإستهلاك، بالاضافة الى خطط التطهير والتسليك اللازمة لغرف ومطابق وشبكات الصرف الصحي ضمن الإجراءات التي إتخذتها الشركة، إستعدادا لإستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه عامر خلال الاجتماع، سرعة حل شكاوى المواطنين، والاستمرار فى المرور الميداني على المحطات الخاصة بالشركة لمتابعة سير العمل داخل المحطات من أجل التطوير الدائم والوصول لمستوى الجودة الأفضل فنيا وإداريا، ورفع كفاءة المحطات، وتوفير قطع الغيار اللازمة فى إتمام عملية التشغيل والاهتمام بالمظهر اللائق بكل محطة والاطمئنان على سير العمل.

وخلال الاجتماع،تم مناقشة الجهود المبذولة للحد من التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وحصر التراكمات نهاية كل شهر، والعمل على تغيير العدادات الحكومية بمسبوقة الدفع بكل فرع عدا المستشفيات والمدارس، وذلك وفق خطة الشركة القابضة لترشيد استهلاك المياه، والحد من مشكلات تسجيل القراءات، ومحاسبة العميل على الاستهلاك الفعلي له.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، على تيسير كافة الاجراءات المطلوبة من المواطنين لاستبدال العداد، وفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء.

كما تم مناقشة ضرورة الإلتزام بجميع قطاعات وفروع الشركة على مستوى المحافظة، بإجراءات السلامة والصحة المهنية بكل فرع، ومدى توافر المعدات اللازمة والخطط التدريبية لضمان سلامة العاملين بكافة مواقع العمل، باعتبار أن العنصر البشري من أهم مقومات نجاح أي منظومة.

وفي إطار متابعته لمشروعات المبادرة الرئاسيه حياه كريمة، استعرض عامر ماتم إنجازه خلال المرحلة الاولى من المبادرة، وخطط الصيانة الدورية لكافة المشروعات لضمان استدامة الخدمات بجميع القرى والمدن والتي شملتها المرحله الاولى، بالاضافه الى مناقشة استعدادات الشركة لأعمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تشمل تنفيذ محطات المياه الرئيسية ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك مد وتدعيم وإحلال ورفع كفاءة المحطات الخاصة بمراكز المرحلة الثانية.

وأكد رئيس الشركة أن تلك الإجتماعات تأتى ضمن سياسة الشركة لمتابعة تنفيذ توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لمتابعة وتذليل أي صعوبات قد تواجه العاملين وضمان تقديم الخدمات المستدامة للمواطنين، وإيصال كوب ماء نظيف للمستهلك.