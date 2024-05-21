الكيلو بـ87 جنيها ..أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الثلاثاء

ننشر أسعار الدواجن فى الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21-5-2024، ليسجل سعر الكيلو فى الأسواق تسليم أرض المزرعة مستويات 85 و87 جنيها ويصل سعر الكيلو للمستهلكين 95 إلى 98 جنيها.

ليسجل سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة بين 95 و97 جنيها والفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة تسجل مستويات بين 74 إلى 76 جنيها.

ويسجل سعر كيلو الفراخ فى الأسواق للمستهلكين حوالى 95 جنيها للكيلو وبعض الأسواق 98 جنيها وقد يصل إلى 100 جنيها فى مناطق أخرى بحسب تكاليف ومكاسب التجار.

فى ذات السياق استقرت أسعار البيض فى السوق المصرى لتسجل أدنى مستوى منذ قرابة 7 أشهر ليبلغ سعر كرتونة البيض بالمزرعة 115 جنيها للأبيض و120 للأحمر و125 للبيض البلدى.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي ما بين 105 و110 جنيهات للكيلو.

وسعر الدواجن البيضاء ما بين 90 و91 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء 78 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن الساسو ما بين 93 و94 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 90 و91 جنيها.

البيض الأحمر تراوح بين 118 و119 جنيها.

والبلدي 124 و125 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 29 و33 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 18 و19 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 8.5 و9.5 جنيه.

سعر اللحوم البقري

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها.

يبلغ سعر كيلو اللحم الكندوز بين 331 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

يبلغ سعر كيلو اللحم الضأن 380 جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم البتلو 364 جنيهًا.

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

سجّل أسعار اللحم الضأن 350 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 290 جنيهًا.

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 290 جنيهًا.