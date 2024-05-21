104 آلاف طالب بالإعدادية يؤدون امتحان الجبر بالإسكندرية

وسط إجراءات مشددة يؤدى 104 آلاف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالاسكندرية اليوم الثلاثاء، امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، في مادتي الجبر والتربية الفنية.

384 لجنة

وأكد الدكتورعربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه بلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في الإسكندرية والمقيدين 104 آلاف و113 طالبا وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام 384 لجنة، وتستمر حتى يوم 23 من مايو الجارى.

قرارات سريعة

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم تخصيص قيادة ذات سلطة اتخاذ القرار تحت مسمى متابع بكل مدرسة بدرجة موجه عام، لاتخاذ أي قرارات سريعة من شأنها حل أي مشكلة طارئة قد تحدث في أي وقت سواء فيما يتعلق بالامتحانات ذاتها أو الأسئلة أو المدرسة أو اللجان، فيما يعرف بمتابع التدخل السريع ولديه سلطة كاملة لاتخاذ القرار دون الانتظار لأحد.

المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

و في سياق اخر تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بخالص التهنئة والتقدير لفريق الطلاب المصرى الفائز خلال مشاركته فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF)، والتى أقيمت بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية خلال الفترة من (11 - 17 مايو 2024).

وحقق الطلاب المشاركون نتائج رائعة، حيث فازوا بـ12 جائزة دولية منها 6 جوائز خاصة مقدمة من كبرى المؤسسات الدولية فى مجال العلوم والهندسة، و6 مراكز على مستوى العالم، حيث حققوا المركز الثانى والثالث فى مجال العلوم السلوكية والمركز الثالث فى مجالات الكيمياء الحيوية والبرمجة والكيمياء ومجال الطب.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن تأهيل الطلاب للمنافسة محليا وعالميًا في ضوء التطورات التكنولوجية المتسارعة، هو ما نجني ثماره اليوم بالاحتفال بأبنائنا الطلاب الذين حققوا المراكز المتقدمة والمشرفة في هذه المسابقة الهامة، كما يعكس حرص الوزارة على إحداث تطوير شامل في منظومة التعليم، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدا أن تأهيل الطلاب للتفوق هو خير استثمار في رأس المال البشري، كما أنه جزء من أهداف رؤية مصر 2030.

ويعتبر المعرض الدولي للعلوم والهندسة أحد أكبر المسابقات الدولية للعلوم في العالم لطلاب مرحلة التعليم قبل الجامعي، وبمثابة فرصة يلتقي فيه ما يزيد على ١٦٠٠ طالب من الباحثين من الطلاب والطالبات في المرحلتين الاعدادية والثانوية من سن (14) - (18) سنة، من مختلف دول العالم، حيث يتم ترشيحهم من قبل دولهم بعد فوزهم في المسابقات المحلية بدولهم، وتحكيم المشروعات المشاركة في المعرض والمسابقة من جميع دول العالم من قبل لجنة من الاساتذة والخبراء بالولايات المتحدة الأمريكية، كما تم الاعلان الرسمي عن المشروعات الفائزة من جميع دول العالم من قبل لجان التحكيم في نهاية المسابقة.

وقد فاز الطالب محمد أحمد صقر من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بالمركز الثاني في العلوم السلوكية والاجتماعية (BEHA) ، كما فازت الطالبة سحر أشرف من مدرسة سيتي بسوهاج بالمركز الثالث في العلوم السلوكية والاجتماعية (BEHA) ، وفاز الطالبان محمد ماهر ومحمد حمدان من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بالمركز الثالث في البرمجيات (SOFT) ، وفاز الطالبان محمد وليد وأنس المكاوي من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية بالمركز الثالث في الكيمياء الحيوية (BCHM)، كما فازت الطالبة جومانة أحمد رجب من مدرسة منارة القاهرة الثانوية بنات للغات بالمركز الثالث في الكيمياء، وفاز الطالبان أدهم محمد ومحمد عارف من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ بالمركز الرابع في العلوم الطبية الانتقالية (TEMD).

أما الجوائز الخاصة، فقد فاز بها كل من الطالبة سحر أشرف من مدرسة سيتي بسوهاج بالمركز الأول للجائزة الخاصة من الجمعية الأمريكية للعلماء النفسيين (APA)، فضلًا عن فوزها بمنحة دراسية في جامعة أريزونا، كما فاز الطالب محمد أحمد صقر من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بالمركز الثالث للجائزة الخاصة من الجمعية الأمريكية للعلماء النفسيين (APA)، كما فاز الطالبان محمد ماهر ومحمد حمدان من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالعبور بمنحة دراسية في جامعة أريزونا، وفازت الطالبة جومانة أحمد رجب من مدرسة منارة القاهرة الثانوية بنات للغات بمنحة كاملة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما فاز الطالبان أحمد حنفي حسن وأحمد قدري حسن من مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ بمنحة كاملة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ليكون بذلك مجموع الجوائز التي تم تحقيقها 12 جائزة مرموقة في مجالات متنوعة، مما يعكس الجهود المبذولة والتفوق العلمي للطلاب.