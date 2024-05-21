أفضل وقت لذبح الأضحية، يعد سؤال الساعة من قبل المواطنين، يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يقبل خلاله الكثير من المواطنين على النحر، وهو ما يستلزم معرفة أفضل وقت لذبح الأضحية.

الأضحية في الإسلام

وشرعت الأضحية في الإسلام تقربًا إلى الله تعالى، واستجابة لأمره، حيث تعد الأضحية توسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، و الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام.

وقت ذبح الأضحية

ويجب ذبح الأضحية، في الوقت المحدد للأضحية، وقد أكدت دار الإفتاء المصرية، أن وقت ذبح الأضحية يبدأ بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وبعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمان من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين، وهو ما يعني أن وقت الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى المبارك من اليوم العاشر من ذي الحجة، إلى غروب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة.

بعض شروط الضحية

ويشترط فى الأضحية عدة شروط منها: أن تكون مِن بهيمة الأنعام وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزًا، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزه عن الأضحية، كما يشترط الأضحية أن تكون الأضحية خالية أو من العيوب.