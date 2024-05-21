الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس اتحاد المحامين العرب يصل الكويت لحضور افتتاح مقر جمعية المحامين الكويتية

بوابة الوفد الإلكترونية

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وصل عبدالحليم، نقيب محامي مصر، رئيس اتحاد المحامين العرب، أمس الإثنين، إلى دولة الكويت، لحضور افتتاح المقر الجديد لجمعية المحامين الكويتية (بيت المحامي)، والمشاركة في أعمال الملتقى الأول للمحامين  العرب، الذي ينعقد بالكويت.

وكان في استقبال عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدكتور شريان الشريان، نقيب دولة الكويت، ورئيس جمعية المحامين الكويتية، وعددًا من أعضاء مجلس جمعية المحامين الكويتية، وذلك فور وصول سيادته بالديوان الأميري بمطار الكويت.

 ‎ومن المقرر أن يعقد عبد الحليم علام، على هامش الملتقى عددًا من اللقاءات مع نقباء المحامين العرب، والوفود المشاركة من النقابات وجمعيات المحامين العربية؛ لمناقشة تطوير اتحاد المحامين العرب ومؤسساته وهيئاته، وتعزيز العمل العربي المشترك، والتواصل لتبادل الخبرات بين جموع المحامين في الوطن العربي.

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