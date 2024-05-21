ضبط أكاديمية تعليمية وهمية للنصب على المواطنين غرب الإسكندرية

استمرار لسقوط الكيانات التعليمية الوهمية بالإسكندرية في قبضة رجال المباحث، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط اكاديمية وهمية تخصصت في النصب على المواطنين ومنحهم شهادات دراسية مزورة. أخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- له معلومات جنائية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية واتخاذه مقرا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "مزورة" – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تمكنت أيضا امس من ضبط اكاديمية وهمية أخرى بدائرة قسم شرطة المنتزه أول تدار بدون ترخيص وتمنح شهادات مزورة. وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام ( إحدى السيدات - مقيمة بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" وإنشاء وإدارة صفحة إلكترونية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك " للترويج عن نشاطها بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فى العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (عدد من الشهادات الدراسية الخاصة بالكيان الوهمى "#مزورة" – عدد من الكتب مجهولة المصدر - أكلاشيه – مطبوعات دعائية - دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .