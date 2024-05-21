الثلاثاء 21 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024.. يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث"جوجل" بغية معرفة الرباط المباشر  للنتيجة عند ظهورها، على الرغم من استمرار امتحانات الصف الثالث الاعدادي حتى الآن.

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مدير تعليم قوص يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالجمالية

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محافظ الجيزة يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالوراق وأوسيم

 نتيجة الشهادة الاعدادية

وتعلن مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات المختلفة نتيجة الشهادة الاعدادية فور انتهاء عمليات التصحيح لجميع الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

في البداية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من هنا 

اختيار الخدمات الإلكترونية

الضغط على نتائج الصف الثالث الإعدادي

اختيار المحافظة التي أدي الطالب فيها الامتحانات.

يجب إدخال رقم جلوس الطالب.

الضغط على اختيار عرض النتيجة

 الشهادة الإعدادية

وفي سياق آخر يؤدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، امتحان مادتى اللغة الأجنبية، والتربية الدينية، وذلك ضمن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023/2024.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وقد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التأخر عن موعد بدء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 فى أى مادة مدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر يقبلون رئيس اللجنة، مؤكدة أنه إذا زادت مدة التأخير لا يُسمح للطلاب بالدخول.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

جدير بالذكر يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كل محافظة كما جرت الامتحانات بجداول مختلفة من محافظة لاخرى، حيث  يتم إتاحة النتائج عبر البوابات الالكترونية للمحافظات، ويمكن للطالب أو الطالبة الاستعلام عن النتيجة بالاسم فقط.

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