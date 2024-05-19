مدير تعليم قوص يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بالجمالية

تفقد عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية، اليوم الأحد سير أعمال امتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة الجمالية الإعدادية برفقة محمد اسماعيل موجه التربية الرياضية وعزت الشريف مدير العلاقات العامة والإعلام بالإدارة .

وقام المدير العام بجولة بلجان المدرسة البالغ عدد 7 لجان منها 3 لجان للبنون و4 لجان للبنات وتناقش مع الطلبة والطالبات فى مدى توافق اسئلة الورقة الإمتحانية مع تم دراسته فى نصف العام الدراسي الثانى حيث أكدوا مطابقة ماتم دراسته بأسئلة الامتحان .

وشدد مدير تعليم قوص على ضرورة تهيئة الجو النفسي الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحان ضمانأ للتفاعل الإيجابى للطلاب مع ورقة الإجابة ، كما نبه على الطلاب على ضرورة اصطحاب أجهزة الموبايل حتى لا يتعرض الطالب للمسآئلة القانونية .

وأجرى اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، وذلك لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، والاستاذة وفاء محمد رشاد مدير عام ادارة قنا.

وتفقد محافظ قنا، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات، والتي تضم 17 لجنة فرعية بإجمالي 300 طالبة، كما تفقد لجنة مدرسة التحرير الاعدادية بنين والتي تضم 9 لجان فرعية بإجمالي 174 طالب ، واطمئن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب، مؤكدًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية ، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 302 لجنة، تضم 52 ألفا و811 طالبا وطالبة، مؤكدا أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين.