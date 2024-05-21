يوليو القادم.. جامعة قناة السويس تنظم مؤتمر الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن الاستعدادات والتجهيزات التي تتم داخل قطاع الدراسات العليا والبحوث الخاصة بالمؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية، والذي من المُزمع عقده يوليو المقبل تحت عنوان: الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي آفاق وتحديات.

وقالالدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يشارك به الباحثين وطلاب الدراسات العليا بكليات الجامعة ومعاهدها ومن جامعات إقليم القناة وسيناء، والجامعات العربية والأجنبية مما يضفئ على المؤتمر هذا العام تميزاً ملحوظاً.

وأعلن نائب رئيس جامعة قناة السويس، أنه يمكن التقدم بملخصات الأبحاث في موعد غايته التاسع عشر من يوليو، في أحد مجالات العلوم المختلفة مسار العلوم الأساسية ومسار العلوم الطبية، ومسار العلوم الهندسية ومسار العلوم الإنسانية، وسيتم مراجعة ملخصات الأبحاث بواسطة لجان المؤتمر العلمي المتخصصة في موعد غايته 23 يوليو.

المؤتمر يضم 7 محاور

وعن محاور المؤتمر أوضح الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر، أنها تضم 7 محاور هى البحث العلمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي وتطوير مجالات البحث العلمي، وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال البحث العلمي. والتقنيات الناشئة والتعلم المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ودور التطبيقات العلمية الذكاء الاصطناعي في التعليم والتجارة والصناعة، والابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعراض الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر، أفضل الممارسات والموارد المتاحة في مجال الذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم العالي.