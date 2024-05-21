ميناء الحمراء البترولي: استكمال تنفيذ المرحلة الأولى لتخزين 130 ألف  طن



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الجهود الاستباقية لتحديث البنية الأساسية وتطويرها فى إطار استراتيجية تعظيم القيمة المضافة لها، ومنها ميناء الحمراء البترولى وزيادة طاقته الاستيعابية وقدرة الشمندورة البحرية به، وكذا ما به من معدات وتجهيزات ، حيث يخدم ذلك خطط العمل والإنتاج البترولى بالصحراء الغربية وخطط البحث والاستكشاف فى المياه العميقة بغرب البحر المتوسط التى تعد منطقة بكر مهمة تم وضعها على خريطة البحث والاستكشاف خلال الفترة الأخيرة.

و خلال الجولة التفقدية لموقف المشروعات الجديدة بمناطق التوسعات بميناء الحمراء البترولى، أوضح الملا أن القيادة السياسية والحكومة دعمت الدراسات الاستباقية محددة الأهداف لتطوير المنطقة بما يخدم عدة أهداف ومنها تعظيم دور المنطقة البترولية بميناء الحمرا لخدمة الأهداف التوسعية والعمران السكانى والزراعى والصناعى والسياحى الذى تعمل الدولة على تحقيقه بخطط واستراتيجيات واضحة، لافتاً إلى أن المناورة البحرية لمكافحة التلوث البترولى بالميناء بشراكة عالمية مع أكسون موبيل أوضحت مدى الجاهزية التى تحققت لدى الكوادر والمرافق والإمكانيات التى تملكها صناعة البترول المصرية وتؤهلها لدعم المزيد من الاستثمار ذى الجدوى والذى يخدم أهداف مصر فى تحقيق النمو والتنمية المستدامة، مشيداً بالجهود المميزة لكوادر شركتى ويبكو وبتروجت وما يتم تقديمه فى تنفيذ المشروعات من تصميم وإدارة وتنفيذ والمستوى الذى تقدمه بخبرات يُشهد لها بها.

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة بترول الصحراء الغربية ( ويبكو ) المُشغلة للميناء موقف أعمال مشروع التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء، الذى تنفذه شركة بتروجت ، موضحاً أنه جار استكمال تنفيذ المرحلة الأولى بطاقة تخزين 130 الف طن من المنتجات البترولية وتضم 8 مستودعات تخزين بواقع ثلاث مستودعات للسولار ومثلها للبنزين 92 و 95 بالإضافة الى مستودعى وقود الطائرات و إقامة منصة الشحن لمركبات نقل الوقود والمرافق والخدمات اللازمة لتشغيلها ، ولفت إلى أن القدرة النهائية للمنطقة مع اكتمال مراحلها ستصل الى 400 الف طن منتجات بترولية و 9 ملايين برميل خام .

كما شملت جولة الوزير تفقد اعمال التوسعات بالمنطقة الشمالية لمتابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع للمشروع الذى يتضمن إنشاء 8 مستودعات تخزين للبترول الخام لمضاعفة قدرة ميناء الحمراء البترولى على تخزين واستقبال وتداول الخام استمراراً للتطوير المتلاحق الذى يشهده الميناء ليكون مركزاً مصرياً استراتيجياً لتداول البترول على ساحل البحر المتوسط .

و استعرض المهندس إبراهيم مسعود تقدم الاعمال الحالي بالمشروع موضحاً أنه يجرى العمل بالتوازى في كافة مراحله ، ومن المخطط ادخال اول مستودعين للخدمة ( مستودعى 9 و 10 بالميناء ) الى الخدمة خلال العام الحالى ، كما يجرى تنفيذ مستودعى 11 و 12 بما يسمح بالوصول بقدرة تخزين الخام بالميناء إلى 3ر5 مليون برميل كمرحلة أولى بعد انتهاء تنفيذ المستودعات الأربع التي يصل سعة المستودع الواحد منها إلى 630 الف برميل ، هذا علاوة على انتهاء وضع الأساسات لأربع مستودعات أخرى بالمشروع .

حضر الجولة الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ونوابه للتخطيط، المهندس أحمد خليفة والنقل والتوزيع المهندس أيمن عبد البديع ، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى رئيس الإدارة المركزية للنقل والتسويق والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت .