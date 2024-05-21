مقتل روسية وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار في بيلغورود

تتصاعد الأزمة الروسية الأوكرانية خلال الفترة الاخيرة ويتبادل الجانبان الضربا القاتلة، ومع صباح اليوم، قال حاكم مستوطنة أوكتيابرسكي في منطقة بيلغورود الروسية "فياتشيسلاف جلادكوف"، اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، إن امرأة قُتلت وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية على سيارة في مستوطنة أوكتيابرسكي بمنطقة بيلغورود.



ووفق لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال جلادكوف، أن طائرة انتحارية بدون طيار هاجمت سيارة متحركة كان بداخلها سائق وثلاثة ركاب، ووقع الحادث بالقرب من نقطة تفتيش مستوطنة أوكتيابرسكي في منطقة بيلغورودسكي.



وكتب حاكم مستوطنة أوكتيابرسكي في منطقة بيلغورود على حسابه بتطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام"، :"للأسف، حدثت حالة وفاة، فتوفيت امرأة متأثرة بجراحها على الفور نتيجة الانفجار، بينما هناك ثلاثة من أفراد عائلة المرأة أصيبوا بجروح.