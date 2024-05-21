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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إنبي بعلن موعد اختبارات قطاع الناشئين

إنبي
إنبي

أعلن مجلس إدارة نادي إنبي الرياضي برئاسة أيمن الشريعي عن موعد اختبارات قطاع الناشئين مواليد 2006.

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وأوضح مجلس الإدارة أن بدء إختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025/2024 وذلك بجميع المحافظات المصرية إبتدءاً من السبت المقبل الموافق 25 مايو 2024 .
ويعد قطاع ناشئين إنبي أحد أفضل القطاعات الناشئين في لعبة كرة القدم، بعد الاهتمام الغير مسبوق الذي يمنحه الشريعي للناشئين والأجهزة الفنية.

ويواصل قطاع الناشئين بالنادي البترولي تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات، حيث توج اللاعبون ببطولة دوري الجمهورية مواليد 2005، وأيضًا يأمل مجلس الإدارة تحقيق لقب 2003.

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