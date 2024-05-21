إعداد الموسوعة المصرية في خدمة السنة النبوية

برئاسة وزير الأوقاف وحضور كبار علماء الحديث بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماعًا امس الاول بلجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالسنة النبوية المشرفة حفظًا وفهمًا.



وحضر الاجتماع كلًا من الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء رئيس لجنة السنة النبوية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور مصطفى محمد السيد أبو عمارة أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور جاد الرب أمين عبد الحميد العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، والدكتور صبحى عبد الفتاح السيد ربيع أستاذ الحديث وعلومه ورئيس قسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية ووكيلها السابق، والدكتور محمد أبو هاشم أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرة.

كما حضر الاجتماع أيضًا الدكتور أحمد رزق درويش محمد أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، والدكتور محمد عزت محمد أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و/ أحمد عطية رئيس تحرير اللواء الإسلامي.

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف أننا نحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب سنته، ونحب من يحب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب آل بيت نبينا (صلى الله عليه وسلم)، ونحب أصحابه ونترضى عليهم، ونحب الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ونحب من يصلى عليه، فبلد يقرأ فيه القرآن الكريم ويصلى فيه على النبي (صلى الله عليه وسلم) لا يضام أبدًا، وحالة الطمأنينة التي تحدث بالقرآن الكريم والذكر ودراسة العلم والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم) كما تأتي على مستوى الشعوب تأتي على مستوى الدول مع الأخذ بالأسباب.

وناقش وزير الأوقاف مع لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية المشرفة، موجهًا الشكر لهم على ما بذلوه من جهد في هذا المجال، مؤكدًا على التوسع فيه من خلال تخصيص العدد القادم من مجلة منبر الإسلام التي تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية للحديث عن حجية السنة ومنزلتها في التشريع، مع تحويله إلى كتاب يُدرَّس العام القادم بمراكز الثقافة الإسلامية، والتوسع في مجالس الحديث بجميع محافظات مصر من خلال وضع خطة جديدة ستبدأ بقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري (رحمه الله) مقسمًا على كتب وأبواب لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منه قراءة وسماعًا وفهمًا لمقاصده العامة، والبداية بكتاب (الرقاق) ويقصد به الأحاديث الخاصة بترقية الحس الإيماني العام.

كما أعلن وزير الأوقاف عن الإعداد للمؤتمر الأول للسنة النبوية المشرفة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي سيعقد قريبًا بإذن الله تعالى تحت عنوان: "السنة النبوية بين الرواية والدراية والفهم المقاصدي"، كما أعلن خلال الاجتماع عن بدء العمل في "الموسوعة المصرية في خدمة السنة النبوية"، والتي ستكون بإذن الله تعالى أهم موسوعة عصرية في بابها.

من جانبه أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء ورئيس لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة المشرفة، مؤكدًا أنها جهود عظيمة لا يماري فيها امرؤ معه عقل، ولن نتأخر عن المشاركة في مجالس الحديث أو خدمة السنة النبوية المشرفة خدمة لديننا وعقيدتنا ووطننا.

كما أشاد الدكتور أحمد عمر هاشم بإصدارات الأوقاف وفي مقدمتها كتاب: "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، وأشادت لجنة السنة والسيرة بكتاب علوم الحديث، الذي أعده الدكتور مصطفى أبو عمارة قدم له وزير الأوقاف وأصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



