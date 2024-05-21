طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا بالبحيرة

تشهد مدن محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل ليلًا خاصة خلال ساعات الفجر، وتبلغ درجة الحرارة العظمي 41 درجة مئوية ، بينما تبلغ درجة الحرارة الصغري 19درحة مئوية، وتبلغ نسبة الرطوبة 28% ،مع وجود رياح خفيفة إلي متوسطة بقري ومدن المحافظة ، تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء في الطرق السريعة التي تربط محافظة البحيرة بالمحافظات المجاورة ، مثل الطريقان الزراعي والصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط مدن وقري المحافظة .

تنفيذ حملات مكثفة علي المعديات والمراكب النيلية

ومن جانبها تقوم الوحدات المحلية بمدن وقري محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكثفة على المعديات والمراكب النيلية بكافة أنحاء المحافظة؛ لمتابعة مدي إلتزام أصحاب تلك المعديات والمراكب بالأعداد القانونية من الركاب، وكذلك حصولهم على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة ، وسرعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .

ميناء الصيد بمعدية مركز إدكو

ونظرًا لحالة الإستقرار في الأحوال الجوية، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين داخل ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو، عقب الإنتهاء من صلاة الفجر، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سوا الخضروات مثل البطاطس والبسلة، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ،بالإضافة إلي إستمرار حصاد محصول القمح وتوريدة إلي شون وصوامع المحافظة، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، بعد توقف سقوط الأمطار منذ أسابيع طويلة .