نقابة الصحفيين: قرار الاوقاف بمنع تصوير الجنازات مخالف للقوانين والدستور (فيديو)

قال جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن وزارة الاوقاف أصدرت قرارا بمنع تصوير الجنازات وهذا أمر مخالف تماما للقوانين والدستور، لأن توثيق الجنازات أمر مهم جدا.

وأضاف سكرتير عام نقابة الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إننا أصدرنا بيانا اليوم خاصا برفض تام لقرار وزارة الأوقاف والمتعلق بمنع تصوير الجنازات.

ضوابط ومعايير لتغطية الجنازات

وأشار سكرتير عام نقابة الصحفيين إلى أن نقابة الصحفيين عقدت الأسبوع الماضي اجتماعا مع نقيب المهن التمثيلية وكان متواجدا في الاجتماع مجلس نقابة الصحفيين ومجلس نقابة المهن التمثيلية و درئيس شعبة المصورين الصحفيين بمقر نقابة الصحفيين، واتفقنا على وضع ضوابط في الفترة المقبلة وبالفعل وضعنا ضوابط ومعايير لتغطية الجنازات،

وتابع: "هذه الضوابط والمعايير التي وضعتها النقابة بالتنسيق مع نقابة المهن التمثيلية من شأنها أنه بنسبة 75% نستطيع الحافظ على الشكل العام في تغطية الجنازات والعزاءات.

وعلق عمرو نبيل مؤسس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين على أزمة تصوير جنازات الفنانين، قائلًا: “يوجد خلط كبير بين المصور الصحفي المحترف وبين ما يعرف باسم صحافة المواطن وبينهم البلوجر ومن يصورون بتليفوناتهم الشخصية”.

وقال عمرو نبيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الخلاصة" المذاع عبر قناة "المحور": "اللي بيقدم صحافة المواطن ده بيكون مبسوط جدا وهو بيصور شخصية ما وهو بيصرخ أو حزين للغاية على شخص قريب لأنه بيعلي المشاهدات عنده".

الإعلام من أهم العناصر التي صنعت الفنان والممثل في بدايته



وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين: "الإعلام بطبعه من أهم العناصر التي صنعت الفنان والممثل في بدايته بيكون في أمس الحاجة أن صورته تطلع على غلاف أو يتكتب خبر عنه".

الفنان ليس ملك نفسه وإنما ملكًا لجماهيره

وأوضح مؤسس شعبة المصورين الصحفيين: الفنان ليس ملك نفسه وإنما ملكا لجماهيره ووجود الإعلام لتغطية الجنازات أمر لا جدال فيه وضرورة ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع.

وأضاف مؤسس شعبة المصورين الصحفيين بنقابة الصحفيين: تصوير الجنازات يجب أن يكون بضوابط وأخلاقيات، معقبًا: "نتمنى تجريم تصوير مشاهد الدفن نفسها".