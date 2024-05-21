غارات عنيفة.. إسرائيل تنسف مربعا سكنيا شمال مخيم البريج وسط غزة

أعلنتوسائل الإعلام الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل نسفت مربعا سكنيا شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة؛ وذلك بعد غارات عنيفة على المنطقة الشمالية للمخيم.

فيما أشار الإعلام الفلسطيني إلى مقتل 3 في قصف إسرائيلي على منزل شرق خان يونس جنوبي غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين .

وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، امس الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35562 شهيداً و 79652 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 106 شهداء و 176 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت السلطات الصحية في غزة أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.