قناع الوجه السحري لإزالة البثور السوداء بالبشرة

تعاني بعض الفتيات من مشكلة البثور السوداء بالبشرة، والتي تحاول إزالتها بشتى الطرق والتي يكون بعضها مضر ببشرتها ويسبب آثار جانبية عليها.



ووفق لموقع "jagran"، فمشكلة البثور شائعة جدًا، ومحاولة التلاعب بها يترك بقع وعلامات، وفي مثل هذه الحالة، يمكنك إزالة البقع والعيوب من وجهك باستخدام قناع الوجه المصنوع من النعناع لأنه يتمتع بخصائص مضادة للجراثيم.



ويعتبر النعناع وسيلة فعالة لعلاج ندبات حب الشباب، كونه عشبة مليئة بالعديد من الفوائد، منها في الحفاظ على الجسم بارداً وصحياً في الصيف من خلال إدراجه في النظام الغذائي، كما أن أوراقه مفيدة جداً للبشرة أيضاً. واستخدام النعناع يوفر الراحة من العديد من المشاكل مثل حروق الشمس، والاسمرار، والطفح الجلدي.

وفي مشكلة البثور وحب الشباب فإن النعناع فعال جداً في إزالتها أيضاً.

ونستعرض بعض القناعات "الماسكات" الوجه المصنوعة من النعناع المفيدة لجميع أنواع البشرة منها:



- قناع النعناع والكركم للوجه



استخدمي النعناع مع الكركم لإزالة البثور والعيوب، كما أنها تعمل على إزالة مشكلة الرؤوس السوداء.

ولتحضير القناع اتبعي الخطوات التالية..

-احصلي على 10-15 أوراق النعناع، وننقعها في بعض الماء.

- في وعاء نظيف نضع ماء النعناع المصفى ونضف إليه قليلًا من مسحوق الكركم.

-يُغسل الوجه جيداً ونضع عليه الخليط السابق، وبعد أن يجف قليلاً، يغسل الوجه بالماء البارد.



قناع الوجه بالنعناع والموز



-أضيفي النعناع، ​​وموزة ناضجة، وملعقة عسل، وملعقة عصير ليمون في الخلاط وامزجيهم جيدًا.

-قومي بتنظيف الوجه بغسول الوجه.

-ضعي العجينة على الوجه واتركيها لمدة 30 دقيقة تقريباً. ثم يغسل بالماء البارد.

