أسعار الخضار في سوق العبور اليوم

شهدت أسعار الخضار اليوم الثلاثاء الموافق 21 مايو، في سوق العبور للجملة استقرارًا، حيث وصل سعر البصل لـ 6.5 جنيه والطماطم لـ 5 جنيه.

سعر الخضار 21-5-2024

ونرصد سعر الخضروات اليوم وفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 5 جنيه، وتراوح سعر البطاطس من 4.5 لـ 10.5 جنيه، وتراوح سعر البصل من 4.5 إلى 6.5 جنيه، جاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 40 لـ 60 جنيه.

وترواح سعر الخيار البلدي والصوب من 7 لـ 10 جنيه، وتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 4 لـ 6 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيه، والصوب بين 6 لـ 12 جنيه، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) تراوح سعر الكيلو من 7 لـ 15 جنيه.

وسجل سعر البامية ما بين 20 إلى 30 جنيه، ووصل سعر كيلو الملوخية ما بين 8 لـ 10 جنيه، والكوسة من 7 لـ 12 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر البسلة ما بين 24 جنيه لـ 30 جنيه، وتراوح سعر السبانخ من 7 لـ 10 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 9 لـ 15 جنيه للكيلو، والقلقاس من 20 إلى 23 جنيه للكيلو.

فيما وصلت أسعار ورق العنب البناتي والبلدي من 17 إلى 23 جنيه، وسجل سعر الباذنجان البلدي ما بين 10 إلى 14 جنيه للكيلو، والباذنجان الرومي من 4 إلى 13 جنيه، والباذنجان الأبيض من 11 لـ 15 جنيه، والبطاطا تراوح سعرها من 6 لـ 12 جنيه.