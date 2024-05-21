طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون امتحانى الجبر والتربية الفنية اليوم

امتحانات الشهادة الاعدادية.. يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء والتربية الفنية، وذلك وفقا لجدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة.

وأدى طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، الامتحان فى مواد اللغة العربية والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية واللغة الأجنبية والكمبيوتر، والعلوم.

و يؤدى 201372 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى 8007 لجنة ، من بينهم 190377 طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( 96322 طالب ، و طالبة) ، و413 طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين ، و3048 طالبًا وطالبة دمج ، كما تضم لجنة مستشفي 57357 ( 11 ) طالبًا وطالبة، والدولية طالبًا وطالبة.