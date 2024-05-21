ضوابط التقديم لرياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025

ضوابط التقديم لرياض الاطفال.. وجهت مديريات التربية والتعليم، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن ضوابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2025.

ومن المقرر بدء التقديم في شهر يونيو وتنتهي بنهاية الشهر، حيث يتم عمل محضر غلق في نهاية الفترة المحددة للتقديم واستلام الملفات الورقية بجميع المدارس.

36 طفلا في كل فصل



وأكدت المديريات التعليمية، في خطاب رسمي، أنه في حالة عدم اكتمال الكثافة في الفترة المقررة، يتم إعادة عمل محضر فتح باب القبول برياض الأطفال مرة أخرى لحين اكتمال الكثافة المقررة وهي 36 طفلا دون التقيد بالمربع السكني، وتكون الأولوية الأسبقية التقديم للأطفال مستوفى السن وشروط القبول، مع مراجعة المديرية أولا بأول، على أن يتم عمل محضر غلق باب القبول مرة ثانية فور اكتمال الكثافة، وإعلان ذلك في مكان ظاهر بالمدرسة.

دفع المصروفات للمقبولين



وفي حالة عدم قبول الطفل بعد إعلان نتائج التنسيق يمكن التقدم إلى أي مدرسة لم يكتمل بها الكثافة بمعرفة ولي الأمر، ويتم دفع المصروفات للمقبولين تزامنا مع تقديم الملف الورقي بعد مراجعته من لجنة استلام الملفات بالمدرسة، ولا يعتبر القبول نهائيا دون سداد المصروفات.

آخر موعد لسداد المصروفات

وسيتم الإعلان عن آخر موعد لسداد المصروفات، خاصة للمستوى الثاني في مكان ظاهر بالمدرسة، وفي حال عدم السداد ينذر ولي الأمر باستبعاد ملف نجله، والإعلان عن وجود أماكن شاغرة وقبول أطفال آخرين مستوفين للشروط، بينها شرط السن «5 سنوات فأكثر».