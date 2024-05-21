الثلاثاء 21 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقوط فتاة سودانية من الطابق الخامس بـعين شمس

عربة إسعاف
عربة إسعاف

امرت  نيابة شرق القاهرة، بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاة سودانية حيث لقيت مصرعها إثر سقوطها من شرفة منزلها بـعين شمس. 

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وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

تفاصيل التحقيق

وطلبت النيابة الاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات، تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق

وتلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا بسقوط فتاة من الطابق الخامس بشارع الزهراء بدائرة القسم.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن الفتاة سودانية الجنسية سقطت بعد ان اختل توازنها لتسقط جثة هامدة، تم تحرير محضر، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط مدير كيان تعليمي وهمي بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة إدارة كيان تعليمي، وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام أحد الأشخاص- له معلومات جنائية، بإدارة كيان تعليمي وهمى بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، واتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات الكبرى.

وأشارت إلى أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الشهادات الدراسية مزورة – مجموعة من استمارات الالتحاق بالأكاديمية خالية البيانات – مطبوعات دعائية - دفاتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط   سائق سيارة تابعة لشركة نقل ذكي تحرش بفتاة بالهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تحرش سائق سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بإحدى الفتيات بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة. 

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ،بلاغا من إحدى الفتيات، بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي لقيامه بمحاولة التحرش بها حال توصيلها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة مقيم بمحافظة الفيوم، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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