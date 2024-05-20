مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

وقع صباح اليوم الإثنين حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط - الغنايم بقرية المشايعة بمركز الغنايم، تسبب في مصرع شخص وإصابة آخر.

بدابة الحادث جاءت عندما تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بحدوث حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط - الغنايم بقرية المشايعة بمركز الغنايم، ووجود وفيات ومصابين.

حادث على طريق الغنايم بأسيوط

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة الغنايم وسيارات الإسعاف، لموقع الحادث ، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث حادث سيارتين علي طريق أسيوط - الغنايم بقرية المشايعة بمركز الغنايم، مما أسفر عن إصابة د حازم. ع. ا. ع، 40 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، ومصرع إبراهيم. م. ع، 24 عاما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، حرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة التحقيقات.