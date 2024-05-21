إخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن بكفالة 10 آلاف جنيه

أمرت النيابة العامة اخلاء سبيل الفنان عباس أبو الحسن، في اتهامه بدهس سيدتين بسيارته أثناء سيره على المحور المركزي بمنطقة الشيخ، بكفالة 10 آلاف جنيه.

كما تتلقى المصابتان الرعاية الطبية اللازمة، حيث تعرضتا لإصابات عبارة عن كسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء جسدهما.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لسيارة الفنان عباس أبو الحسن، بعد اصطدامه بسيدتين، فى مدينة الشيخ زايد، ومن المقرر انتداب لجنة فنية من المختصين، لفحص السيارة، وإعداد تقرير لكشف ملابسات وأسباب الحادث.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان لكشف ملابس حادث اصطدامه بسيدتين، أثناء قيادته سيارته بمدينة الشيخ زايد، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث.

وأكد أبو الحسن أنه لم يقصد الاصطدام بالسيدتين، وفوجئ بهما أمامه، ولم يتمكن من سرعة التحكم بالسيارة، والضغط على مكابحها، مما أدى إلى وقوع الحادث.



كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد ألقت القبض على الفنان عباس أبو الحسن، بعد تسببه فى الاصطدام بسيارته، بسيدتين فى مدينة الشيخ زايد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.