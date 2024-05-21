محافظ جنوب سيناء يبحث مع سفيري تركيا والأردن سبل التعاون فى مجال التنشيط السياحى

على هامش منتدى السياحة الافريقي ATF..

على هامش فاعليات منتدى السياحة الافريقي والذي يعقد بمدينه شرم الشيخ، التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بكل من السفير صالح موتلو شن سفير تركيا في مصر، والسفير امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بمدينه شرم الشيخ.



وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك خاصه في المجال السياحى، كما طرحت فكره تبادل الوفود الثقافية والرياضية والفنية والذي يتم من خلال توقيع بروتوكولات توأمه بين المدن السياحية، ومن الجدير بالذكر ان هناك اتفاقيه توأمه موقعه بين مدينه شرم الشيخ واحد المدن السياحية التركية.



كما طرح دراسة اقامة اتفاقية اخي بين مدينة شرم الشيخ واحدي المدن السياحية التركية، وذلك من اجل تفعيل الشراكة والتعاون بين الجانبين.