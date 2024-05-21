نجم الأهلي السابق : الدعم الجماهيري سر تتويج الزمالك بالكونفدرالية

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب الحماس والتشجيع الجماهيري الكبير في استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن لاعبي الفريق الأبيض ظهروا بمستوى جيد ولعبوا بروح عالية بفضل الجمهور، والدعم الكبير بعد لقاء سموحة رغم الخسارة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "يجب الإشادة بالمغربي ياسين لبحيري لاعب نهضة بركان بعدما تدخل لانقاذ دونجا من إصابة قوية، هناك لاعبين لا تتعامل بنفس المنطق مع المنافسين، حتى لم يعجبني تعليق معلق المباراة الذي سخر مما قام به اللاعب".

وأضاف: "الزمالك لعب كمعظم فرق شمال إفريقيا، بعدما نزل الملعب وهاجم بضراوة وسجل هدفا مبكرا، لكن اصابة احمد حمدي أربكت الأمور، كنت اتمنى بعد تسجيل الهدف يستمر الزمالك في الهجوم نحو مرمى نهضة بركان المغربي، كنت سعيد بعودة أوباما ولكن الدفع به كان قرار مبكر، وموضوع مشاركة نداي كان وجهة نظر جوميز لأنه لم يكن الخيار الافضل".

وواصل: "هناك علامات استفهام حول مستوى أحمد فتوح، وحدث خلاف بينه وبين حمزة المثلوثي الذي اعتبره من افضل مدافعي الزمالك حاليا حاليا، ودونجا يسير بشكل جيد وتطور مؤخرا بشكل واضح، خصوصا بعد وجود احمد حمدي وناصر ماهر وعبدالله السعيد بجواره في الوسط".

وأكمل: "رمضان صبحي كان قريبًا من طريقة لعبي خلال وجوده مع الأهلي، وحاليا ناصر ماهر لكنه يدافع أفضل، لأن المدير الفني كان يطالبني دائما بعدم العودة لنصف الملعب وأداء الأدوار الدفاعية.

وأتم: "الأهلي أصبح رحيم في التعامل مع اللاعبين، هذه الأمور لم تكون موجودة مسبقا، وتجديد عقود لاعبين كبار أو مصابين، مثلما حدث مع وليد سليمان ثم حاليا التجديد لعلي معلول أمر جيد".