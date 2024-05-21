محافظ جنوب سيناء يتابع أعمال رفع كفاءة ميدان وأيقونة السلام

علي هامش مؤتمر السياحة الافريقية الأول..

في إطار الاستعدادات لإقامة عدد من الاحتفالات الكبرى، تابع اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء خلال جولة تفقدية اليوم بمدينة شرم الشيخ ،أعمال تجديد الزراعات، والاضاءات وأجهزة الصوت واللاند سكيب ورفع كفاءة ميدان وأيقونة السلام للاستعداد في إطار الاستعدادات لإقامة عدد من الحفلات الكبرى العالمية والمحلية في اطار الترويج والتنشيط السياحي للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ.

ميدان وأيقونة السلام بمدينة شرم الشيخ..



رافقة خلالها اللواء محمود السولية مستشار المحافظ للمحليات واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ .

وفي سياق آخر - التقى اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بكل من السفير صالح موتلو شن سفير تركيا في مصر، والسفير امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر، وذلك بأحد المنتجعات السياحية بمدينه شرم الشيخ.



وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون المشترك خاصه في المجال السياحي، كما طرحت فكره تبادل الوفود الثقافية والرياضية والفنية والذي يتم من خلال توقيع بروتوكولات توأمه بين المدن السياحية.

ومن الجدير بالذكر أن هناك اتفاقيه توأمه موقعه بين مدينة شرم الشيخ وأحد المدن السياحية التركية .