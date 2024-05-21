محافظ جنوب سيناء يلتقي رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الافريقية

علي هامش مؤتمر السياحة الافريقية الأول..

التقي اليوم اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بعدد كبير من رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية ١٦ دولة افريقية من بينهم السادة السفراء والقناصل والملاحق الدبلوماسية.

بحضورالسفير امجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في مصر والدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة وذلك علي غرار انعقاد مؤتمر السياحة الافريقية الاول الذي تنظمه احدي الشركات التركية الدولية الكبري ومجموعة ريكسوس الدولية بالشراكة الاستراتيجية مع جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة والذي شارك فيه اكثر من ٢٠٠٠ متخصص وخبير واصحاب شركات وكبار المشغلين في قطاعات السياحة والفنادق علي مستوي العالم.

"فودة" ننفذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بتعزير التعاون الافريقي المشترك..

ودعا محافظ جنوب سيناء عدد كبير من السفراء الافارقة واعضاء البعثات لاجتماع مخصص وبحضور ومشاركة رئيس جمعية الأعمال المصريين الافارقة ، واكد المحافظ خلال الاجتماع علي ان القيادة السياسية المصرية تولي الملف الافريقي جلّ وعظيم الاهتمام واننا نؤمن بان القارة الافريقية هي الظهير وتحمل الآمال والطموح للكثير من التحديات وعلينا ان نتعاون معا ونحن حريصون كل الحرص علي استقبال وتبادل الخبرات في شتي المجالات مع الجانب الافريقي واننا نفتح ايدينا للتعاون والشراكة الحقيقية المستدامة

واشار فوده الي ان محافظة جنوب سيناء هي نقطة تواصل واتصال بين اسيا وافريقيا واننا قطعنا اشواطا متنوعة في بناء وتحديد اليات اقامة الوجهات السياحية الحديثة والمتنوعة واننا اصحاب خبرات في هذا القطاع بالإضافة لقطاع السياحة العلاجية ولدينا عدد كبير من مستشفيات دولية علي رأسها ايضا مستشفي شرم الشيخ الدولي وعدد من المراكز الصحية التي يمكن ان تقدم كافة خدمات الرعاية الصحية للسائحين والمرضي الأجانب، فضلا على إمكانات شرم الشيخ الهائلة والمتفرده بتنوعها السياحى ، وامكاناتها الطبيعية والعملية والتي جعلها تقيم اكبر المؤتمرات العالمية على ارضها مثل كوب27 بحضور عدد كبير من رؤساء الدول والذى لاقى نجاحا باهرا واشادة دولية وكذا مؤتمرات الشباب الدولية المتعددة والتي يشارك فيها اعداد كبيرة من مختلف الجنسيات، فضلا على عدد من الفعاليات العالمية الأخرى والتي أدت الى نيل مدينة شرم الشيخ عدد من الجوائز العالمية الكبرى وكان اخرها حصولها على جائزة افضل مدينة امنة على مستوى العالم ،

واكد د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال ألأعمال المصريين الافارقة باننا في الجمعية نعمل ليل نهار لربط القطاع الخاص الافريقي في مختلف القطاعات ومعنا العديد من الشركاء الاستراتيجيين من الشركات الوطنية والجهات الحكومية علي رأسها محافظة جنوب سيناء وان دعوة محافظ جنوب سيناء ولقاءه بالساده السفراء الافارقة واعضاء البعثات الدبلوماسية والحديث والحوار الطيب والمفتوح من القلب للقلب ترك اثراً كبيرا مميزاً في داخل الحضور وما لمسناه اثناء الحوار والمناقشات من ان هناك استعداد وحماس من عدد كبير من الحضور للتعاون مع قطاعات السياحة بين دول القارة.

وفي النهاية اعرب الشرقاوي متعهدا امام السيد محافظ جنوب سيناء باننا كجمعية لن ندخر جهدا مع المنظمون الاساسيون وسوف نقدم كافة الرؤي والمقترحات ونضع كل امكانيات الجمعية لاخراج النسخه الاولي ٢٠٢٥ لاول سوق سياحي افريقي ينطلق من شرم الشيخ انعكاساً علي ما تحقق من نجاح الموتمر الحالي ٢٠٢٤