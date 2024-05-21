القمر يقترن بالنجم "سبيكا".. ألمع نجوم برج العذراء

تشهد الكرة الأرضية، اقتران القمر والنجم سبيكا، حيث يتراءى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة - والذي عد ألمع نجم فى برج العذراء (ألفا العذراء) .

ويمكن رؤية هذا المشهد اليوم الثلاثاء بالعين المجردة السليمة فنراهما متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا بالسماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد بالغروب بحلول الـ 3:45 صباحا.

والنجم سبيكا من النجوم المتغيرة يبلغ حجمه 8 مرات تقريبا مثل حجم الشمس، وتقدر كتلته بـ 11 مرة تقريبا مثل كتلة الشمس، ويبعد عن الأرض حوالى 260 سنة ضوئية.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إن مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء .

وأضاف تادرس، أن الظواهر الليلية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومى على الأرض، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلى الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرا .