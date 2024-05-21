ميدو: غيرت مستقبل حسام غالي من آرسنال إلى توتنهام

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن تدخله في مستقبل حسام غالي وتغيير وجهته من آرسنال لـ توتنهام.

وشهد مشوار حسام غالى، نجم الأهلي والمنتخب الوطنى السابق العديد من اللمحات والمحطات المهمة حيث قضى الكابيتانو أكثر من نصف عمره فى مجال كرة القدم بدأها بنادى بيلا بكفر الشيخ وأنهاها في الأهلي، متخذا عدة محطات في مشواره ما بين فينورد الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وديربي كاونتي الإنجليزي والنصر السعودى وليرس البلجيكي،

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية المحور المصرية: "حسام غالي أسطورة من أساطير النادي الأهلي ومنتخب مصر، وهو أخ وصديق لي".

وتابع: "عندما كنت في توتنهام كان مارتن يول مدرب الأهلي السابق مدربًا لـ سبيرز في تلك الفترة فذهبت له وأخبرته أن الصحافة الهولندية تتابع حسام غالي وتقول أنه يقترب من آرسنال".

وأكمل: "قمت بأخذ صورة الخبر وذهبت لـ يول وأخبرته أن الصحافة تقول إن أرسنال يريد غالي، وبعد 5 أيام توتنهام وقعت مع حسام غالي بشكل رسمي".

وأثبت حسام غالى مع فينورد أنه لاعب من طراز خاص، لذا حظى باهتمام كل من أرسنال وتوتنهام هوتسبير، قبل أن يسارع الأخير لإتمام الصفقة خلال يناير من 2006، ومضى اللاعب على عقد يمتد إلى أربعة مواسم ونصف الموسم.