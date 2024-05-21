دفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في ترعة بدار السلام

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في الخامسة عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة مارة أمام منزلهم لعدم إجادته السباحة .



تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة دار السلام من المستشفى المركزي بوصول الطفل "رامز . ص . ف . ج" 15 سنة طالب يقيم بدائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال والده "صلاح . ف . ج . ا" 59 سنة عامل يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجله بالإستحمام في ترعة مارة أمام مسكنه ولعدم إجادته السباحة توفي غرقاً ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

وفي سياق متصل شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال نتج عنها إصابة مزارع عجوز يبلغ من العمر 63 سنة بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ تعدى عليه نجلي عمومته بالضرب وإحداث إصابته وجرى ضبط طرفي المشاجرة ونقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصاب بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "محمد . م . ا . م" 63 مزارع مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس وإشتباه نزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج .





وطرف ثان "علي . م . ع . م" 31 سنة مزارع وشقيقه "عادل . م . ع . م" 25 سنة كهربائي الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني الأداة المستخدمة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .