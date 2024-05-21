سقوط مستريح تجارة المواد الغذائية في قبضة الأموال العامة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من إلقاء القبض على عامل يبلغ من العمر 41 سنة عقب قيامه بالنصب والاحتيال على صاحب مكتب مقاولات خاص واثنين آخرين يقيمون بدائرة المركز والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 1.5 مليون جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة أخميم من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "أبو هارون . ا . ص . ح" 43 سنة صاحب مكتب مقاولات خاص وعدد " 2 " آخرين يقيمون دائرة المركز بتضررهم من "محمد . ا . ح . ه" 41 سنة عامل ومقيم دائرة المركز والسابق إتهامه في عدة قضايا [ تبديد ] قيامه بالنصب عليهم من خلال تلقي مبالغ مالية منهم بلغت جملتها [ 1.500.000 مليون وخمسمائة ألف جنيه ] بزعم إستثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح شهريه تقدر بـ 8 % من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها واستول عليها دون رد .

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة بين أبناء العمومة استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء بسبب خلافات الجيرة نتج عنها إصابة عامل في العقد الرابع من العمر برش خرطوش بالوجه وآخر بجرح قطعي بالظهر وآخر بالوجه وجرى السيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي الجديدة والمنشاه المركزي لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغا بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز .





إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أن طرفيها كل من :- طرف أول "إبراهيم . خ . ا . ف" 40 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالوجه وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة و"أحمد . خ . ج . ز" 22 سنة عامل مصاباً بجرح قطعي بالظهر وأخر بالوجه وتم نقله لمستشفى المنشاة المركزي .

وطرف ثان "خلف . ع . ع . ع" 44 سنة مزارع ونجله "ضياء . خ . ع . ع" 18 سنة عامل الطرفان أبناء عمومة ومقيمان بذات الناحية .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول من السلاح المستخدم والسلاح الأبيض المضبوطين بحوزتهما بسبب خلافات علي الجيرة





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .