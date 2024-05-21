آخر مستجدات مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين أتالانتا وباير ليفركوزن

يستعد فريق أتالانتا الإيطالي لضرب موعدا مع التاريخ أمام باير ليفركوزن الألماني، يوم الأربعاء المقبل، في نهائي بطولة الدوري الأوروبي.



ويطمح أتالانتا إلى أن يصبح أوّل فريق يهزم ليفركوزن بطل ألمانيا الجديد، هذا الموسم، وأن يحرز لقبه الأوروبي الأوّل على الإطلاق.

وسيخوض رجال المدرب جان بييرو جاسبريني نهائي الدوري الأوروبي، في العاصمة الأيرلندية دبلن، مع فرصة ذهبية لإحراز لقبهم الأول في 61 عامًا، بعد خسارة نهائي كأس إيطاليا على يد يوفنتوس (0-1)، الأسبوع الماضي.



ويسافر الفريق المغمور من بيرجامو إلى أيرلندا بمعنويات عالية، بعدما ضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وسيفتقد أتالانتا لاعب وسطه الهولندي، مارتن دي رون، بسبب إصابة عضلية تعرّض لها خلال نهائي كأس إيطاليا، وهو ما اعتبره جاسبيريني "خسارة حقيقية" في تلك الأمسية.

لكن المدرب الإيطالي يعوّل دائمًا على العروض الرائعة للمهاجمين سكاماكا ودي كيتيلير، اللذين سييدآن على الأرجح أساسيين أمام ليفركوزن، فضلا عن العودة المحتملة للبوسني سياد كولاسيناتش.

ويطمح جاسبريني، البالغ من العمر 66 عاما، إلى الفوز بلقبه الأوّل الكبير، خلال حقبته التي انطلقت قبل 8 أعوام في أتالانتا، بعدما خسر المواجهات النهائية الثلاث السابقة.

وكان المهاجم البلجيكي، شارل دي كيتيلير، من أبرز اكتشافات جاسبيريني.



ومنذ إعارته إلى أتالانتا من ميلان، مع خيار الشراء مقابل 24 مليون يورو، الصيف الماضي، سجّل دي كيتيلير 14 هدفا مع 8 تمريرات حاسمة، ليدخل في صلب خطط مدربه الهجومية.

ونجح أتالانتا مؤخرا في التفوّق على أندية أكبر منه تاريخيًا، مثل فيورنتينا ولاتسيو.

ويحتفظ النادي برابط قويّ مع مجتمعه المحلي، ويُعدّ من الأندية القليلة في الدوري الإيطالي، التي تملك ملعبا خاصا بها، كما يعمل حاليًا على تطويره ليواكب العصر، ومن المتوقع إتمام الأعمال مع بداية الموسم المقبل.