الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اقترب موعد انتقال بن ناصر للدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

أفادت تقارير صحفية، بأن الجزائري إسماعيل بن ناصر يخطط لخوض موسمين آخرين في أوروبا، ثم الانتقال للدوري السعودي، ولكن ذلك قد يتغير بناء على العروض التي سيحصل عليها في الصيف المقبل.

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ووفقا لصحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بن ناصر قريب جدا من الثقافة العربية، ولم يخف أبدا اهتمامه بالانتقال إلى دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في المستقبل.

 

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن النجم الجزائري البالغ من العمر 26 عاما، يخطط لخوض موسمين آخرين في أوروبا، ثم الانتقال إلى الدوري السعودي.

 

وأوضحت "لاغازيتا ديللو سبورت" أن خطة بن ناصر قد تتغير بشأن موعد انتقاله إلى السعودية، بناء على العروض التي سيحصل عليه في الصيف المقبل.

 

وفي نفس السياق، ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن إسماعيل بن ناصر يتمتع باهتمام أندية السعودية، مع وجود شرط جزائي في عقده مع ميلان يبلغ 50 مليون يورو.

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