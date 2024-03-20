بن ناصر يعود الى ميلانو بعد أصابته في معسكر منتخب الجزائر

عاد الدولي الجزائري أسماعيل بن ناصر الى مدينة ميلانو الإيطالية للعودة الى ناديه الميلان الإيطالي بعد أصابته خلال معسكر منتخب الجزائر الذي يستعد لخوض مباراتين وديتين ضمن اجندة الفيفا الدولية تحت قيادة مديره الفني الجديد بيتكوفيتش .

وقالت تقارير ان أسماعيل بن ناصر تعرض لمشكلة عضلية خلال تدريبات المنتخب الجزائري وطلب العودة الى ميلانو للعرض على اطباء نادي الميلان لتحديد حجم الأصابة وسرعة الاستشفاء .

ومن المنتظر ان يتعافى بن ناصر قبل مواجهة الميلان المقبلة في الدوري الإيطالي امام فيورينتينا .

وكان الدولي الجزائري أسماعيل بن ناصر قد غاب عن الملاعب في الفترة من مايو الماضي وحتى نوفمبر 2023 بسبب الأصابة في الركبة و شارك حتى الان في 15 مباراة فقط مع نادي الميلان .

ولم يكن أسماعيل بن ناصر الاعب الوحيد الذي يعاني من اصابة في نادي الميلان حيث هناك مخاوف حول اصابة الحارس الفرنسي مايك ماينان الذي غاب عن تدريبات المنتخب الفرنسي خلال اليومين الماضيين .